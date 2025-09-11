Основатель SweepMe Нагибова сообщила о пользе уборки для здоровья

Эксперт, основатель сервиса SweepMe Мария Нагибова сообщила о пользе уборки для здоровья и психологического состояния. В беседе с «Газетой.Ru» Нагибова заявила, что беспорядок в пространстве часто приводит к беспорядку в мыслях.

Исследования подтверждают, что визуальный хаос снижает способность к концентрации и повышает уровень стресса. Уборка — это не про стерильность, а про создание предсказуемой и контролируемой среды, что критично для ментального здоровья в современных условиях».

Ежедневная уборка по 30–40 минут может быть сравнима с кардиотренировкой средней интенсивности.

Также Нагибова подчеркнула важность борьбы с плесенью, пылевыми клещами и аллергенами в текстиле, которые могут вызвать астму, аллергии и респираторные заболевания.

По словам эксперта, регулярная профессиональная глубокая очистка снижает концентрацию вредных частиц на 80–90%.

Однако использование агрессивной химии при уборке может быть опасно, так как средства с хлором, аммиаком и фосфатами могут вызвать аллергические реакции, экзему и проблемы с дыханием.

«Есть золотая середина между хаосом и операционной чистотой — именно к ней нужно стремиться», — заключила Нагибова.