Основатель SuperJob Захаров призвал бороться с нелегальным рынком труда

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее предложил ограничить переработки в режиме ненормированного рабочего дня 120 часами в год, указав на отсутствие ограничений в действующем законодательстве. Однако Захаров отметил, что не видит проблем с современным Трудовым кодексом.

По его словам, что бы ни приняли депутаты, малый бизнес на это просто не обратит внимания. Потому что никакие контролирующие органы не будут следить за работой маленьких точек, например, шаурмичных, если их сотрудник работает не восемь, а 18 часов.

Захаров подчеркнул, что для государства такие проверки невыгодны. А если на строительстве какого-либо объекта потребуют переработки от 20 тысяч рабочих, тут же вмешается профсоюз и не даст этому случиться. В то же время 20 тысяч работников из стран, таких как Конго или Таджикистан, не подпадают под действие Трудового кодекса, и депутаты ничего с этим не смогут сделать. Необходимо бороться с нелегальной занятостью, добавил эксперт.