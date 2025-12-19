Основатель SIS Development Гутнов сообщил об увеличении доли нераспроданного жилья в России

На фоне роста ключевой ставки и увеличения стоимости рыночной ипотеки доля нераспроданного жилья продолжает расти. Девелоперы применяют инструмент рассрочки, чтобы сохранить покупательский спрос. Основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов сообщил «Известиям» , что «доля рассрочек в структуре продаж за прошедшие два года выросла более чем в три раза».

Однако этот механизм требует значительных платежей в сжатые сроки, что не всем по карману. Поэтому покупательская активность снижается по сравнению с пиковыми значениями прошлых лет.

Стройотрасль столкнулась с дисбалансом между темпами продаж и темпами возведения жилья. Президент Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко считает, что девелоперы не могут продавать так же быстро, как привыкли строить.

Представитель отрасли пояснил, что для соблюдения баланса между средствами проектного финансирования и счетами эскроу приходится искусственно замедлять темпы стройки. Это, в свою очередь, приводит к снижению эффективности производственных процессов и росту себестоимости.