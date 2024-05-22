Основатель сервиса «Угона.нет» Курчанов: в России ежегодно угоняют 20 тысяч автомобилей

Каждый год в России угоняют около 20 тысяч автомобилей, обманывая камеры видеонаблюдения. Об этом ИА НСН рассказал основатель федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов.

Чаще всего такого рода преступления совершаются в Москве, несмотря на развитую систему камер. На втором и третьем местах по количеству угонов идут Санкт-Петербург и Тверь.

«Угонщикам удается скрыться за счет обмана логики работы системы „Паутина“, которая является интеллектуальной платформой отслеживания ситуации на дорогах», — сказал эксперт.

Больше всего злоумышленники «охотятся» на ВАЗ, Toyota, Hyundai и Kia, добавил Курчанов.