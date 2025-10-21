Основатель сервиса DLBI Оганесян рассказал, что утечки данных проверяют на подлинность

Проверка подлинности опубликованных в сети баз данных осуществляется двумя основными способами: с помощью специализированного программного обеспечения, которое сравнивает содержимое с уже известными базами, и через анализ метаданных файла. Об этом «Газете.Ru» сообщил основатель сервиса DLBI, занимающегося разведкой утечек данных и мониторингом даркнета, Ашот Оганесян.

По словам специалиста, утечки данных включают личную информацию, такую как ФИО, адрес электронной почты и номер телефона, что делает их привлекательными для преступной деятельности в даркнете. Покупатели стремятся удостовериться в оригинальности предлагаемых баз данных, избегая компиляций из устаревших источников.

«Не менее 70% всех утечек на открытом рынке являются именно компиляциями, выдаваемыми за новые базы», — подчеркнул Оганесян.