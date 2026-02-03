Основатель РГР Апрелев объяснил рост числа риелторов кризисом на рынке жилья

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев озвучил причины увеличения числа самостоятельных агентов на рынке недвижимости. Об этом сообщило ИА НСН .

Специалист связал ситуацию с кризисом на рынке жилья, указав на существенное сокращение сделок.

«Доходность на каждого агента в компании падает. В этой ситуации не каждый специалист способен жертвовать в пользу компании», — отметил эксперт.

По его словам, в таких обстоятельствах многие профессионалы стремятся сохранить личный заработок, предпочитая уйти из агентств и работать индивидуально.