Основатель платформы «Консоль.Про» Провизион посоветовал удаленщикам сделать себе офис

Основатель платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль.Про» Михаил Провизион в беседе с «Известиями» объяснил, почему людям, работающим удаленно, также нужен офис.
По словам эксперта, если задачи, которые отлажены, можно делать и дома, то для запуска нового направления лучше иметь пространство для живого общения. Кроме того, офис выполняет представительскую функцию, особенно для клиентов.
Провизион посоветовал внедрить в работу удаленщиков такой инструмент как «открытый микрофон». Благодаря этой опции сотрудник сможет задать вопрос или рассказать о сложности, с которой он столкнулся во время работы.
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