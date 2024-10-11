Основатель платформы «Консоль.Про» Провизион посоветовал удаленщикам сделать себе офис

Основатель платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль.Про» Михаил Провизион в беседе с «Известиями» объяснил, почему людям, работающим удаленно, также нужен офис.

По словам эксперта, если задачи, которые отлажены, можно делать и дома, то для запуска нового направления лучше иметь пространство для живого общения. Кроме того, офис выполняет представительскую функцию, особенно для клиентов.

Провизион посоветовал внедрить в работу удаленщиков такой инструмент как «открытый микрофон». Благодаря этой опции сотрудник сможет задать вопрос или рассказать о сложности, с которой он столкнулся во время работы.