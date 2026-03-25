Основатель «Пищи Богов» Гаранин сообщил, что в качественном шоколаде должно содержаться масло какао

Чтобы определить, является ли продукт настоящим шоколадом, необходимо обратить внимание на его состав. По словам основателя и генерального директора компании Theobroma «Пища Богов» Дмитрия Гаранина, в качественном шоколаде должно быть масло какао. Об этом написала «Газета.Ru» .

Также в настоящем шоколаде содержится тертое натуральное какао из перемолотых какао-бобов. В качестве подсластителя лучше использовать кокосовый сахар. Если в составе указаны пальмовое или кокосовое масло либо гидрогенизированные жиры, то перед вами не шоколад, а кондитерская плитка. О том, что в производстве использовались эмульгаторы для снижения себестоимости, свидетельствует наличие соевого или подсолнечного лецитина.

Другие признаки настоящего шоколада: он ломается с сухим звонким хрустом, не гнется, имеет матовую текстуру и быстро тает во рту, так как температура плавления какао начинается от 32 градусов. Цвет шоколада зависит от сорта бобов, а неалкализованный продукт имеет сложный натуральный оттенок от терракотового до глубокого коричневого. Добросовестный производитель всегда указывает на упаковке точный вес продукта без уменьшения объема.