Основатель «Мастерской новых медиа» Аблец отметила, что привычная модель коммуникации исчерпала себя
Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец рассказала «Газете.Ru», что привычная модель коммуникации исчерпала себя.
По ее словам, аудитория стала полноправным участником общения. Люди хотят видеть содержательные ответы на свои вопросы и реальные реакции на свои замечания. Аблец отметила, что сейчас не должно быть запоздалой реакции, так как в публичном поле может сформироваться чужая интерпретация событий.
Специалист заявила, что меняются требования к государственным структурам, бизнесу и общественным организациям, которые взаимодействуют с аудиторией. Она привела в пример работу над профстандартом медиатехнолога, где теперь важны не только навыки написания текстов, но и понимание медиаполя, умение выстраивать коммуникацию с целевой аудиторией, решать проблемы и давать разъяснения.
По мнению эксперта, эффективность коммуникации возрастает, когда аудитория становится участником процесса. Она привела примеры региональных аккаунтов, где ответы на обращения делают публичными, и проектов, где жителей вовлекают в обсуждение городских изменений до их утверждения.
Аблец подчеркнула, что в ближайшие годы рынок труда в этой сфере продолжит трансформироваться. По ее прогнозам, появится запрос на специалистов, которые умеют одновременно работать с данными, управлять вниманием аудитории и понимать публичные процессы.