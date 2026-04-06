Основатель «Мастерской новых медиа» Аблец отметила, что привычная модель коммуникации исчерпала себя

По ее словам, аудитория стала полноправным участником общения. Люди хотят видеть содержательные ответы на свои вопросы и реальные реакции на свои замечания. Аблец отметила, что сейчас не должно быть запоздалой реакции, так как в публичном поле может сформироваться чужая интерпретация событий.

Специалист заявила, что меняются требования к государственным структурам, бизнесу и общественным организациям, которые взаимодействуют с аудиторией. Она привела в пример работу над профстандартом медиатехнолога, где теперь важны не только навыки написания текстов, но и понимание медиаполя, умение выстраивать коммуникацию с целевой аудиторией, решать проблемы и давать разъяснения.

По мнению эксперта, эффективность коммуникации возрастает, когда аудитория становится участником процесса. Она привела примеры региональных аккаунтов, где ответы на обращения делают публичными, и проектов, где жителей вовлекают в обсуждение городских изменений до их утверждения.

Аблец подчеркнула, что в ближайшие годы рынок труда в этой сфере продолжит трансформироваться. По ее прогнозам, появится запрос на специалистов, которые умеют одновременно работать с данными, управлять вниманием аудитории и понимать публичные процессы.