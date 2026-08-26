Основатель ГК «АРТ ГРУПП» Мартиросян рассказал, что на рынке новостроек удаленно оформляется до 90% сделок

Купить квартиру, не выходя из дома, стало возможным благодаря дистанционной сделке. Теперь оформление ипотеки, подписание договора и регистрация права собственности осуществляются онлайн. Основатель ГК «АРТ ГРУПП» Артур Мартиросян рассказал «Известиям» , что на рынке новостроек такой формат уже популярен: удаленно оформляется до 90% сделок.

По словам эксперта, раньше покупателю приходилось несколько раз приезжать для осмотра объекта, оформления ипотеки и регистрации права собственности. Сейчас основные этапы сделки можно пройти онлайн: банк одобряет ипотеку удаленно, договор подписывается электронной подписью, деньги переводятся на эскроу-счет, а документы направляются в Росреестр без посещения МФЦ.

Переход на дистанционный формат расширил географию спроса. Теперь покупателю из другого региона не нужно несколько раз ездить — достаточно лишь посетить квартиру при приемке.

«Дистанционная сделка экономит покупателю время и силы: он выбирает квартиру, оформляет ипотеку и становится собственником, не подстраивая жизнь под расписание банков и МФЦ», — отметил Мартиросян.

С 1 июля появилась возможность подтверждать личность участников сделки через Единую биометрическую систему (ЕБС) без визита в МФЦ или к нотариусу. Биометрические данные достаточно сдать один раз в отделении банка, после чего их можно использовать при оформлении купли-продажи, дарения и ипотеки.