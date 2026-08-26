Основатель event-агентства Шкарупа рассказал об ожиданиях сотрудников от корпоративов
Молодые сотрудники хотят видеть на корпоративах квесты, квизы и игровые зоны, а старшие ценят понятную программу и атмосферу признания, передает РИАМО.
Бренд-директор и основатель event-агентства Александр Шкарупа заметил, что ожидания сотрудников от корпоративов различаются в зависимости от поколения.
Зрелые сотрудники чаще предпочитают спокойный и понятный формат: хорошую кухню, живую музыку, выступление артиста и признание их вклада в работу компании.
Молодежь выбирает более динамичные сценарии с квестами, квизами, караоке и игровыми станциями. Интерес к событию может формироваться заранее через тематические рассылки, голосования и мини-квесты, сообщает RT.
После мероприятия молодым сотрудникам важны фотографии, короткие видео и другие материалы о вечере. Шкарупа отметил, что удачный корпоратив сочетает классические и активные форматы.