Основатель BRUSNIKA Батурина: конструктивный разговор поможет наладить отношения с руководителем-самодуром

Основатель мультибренда BRUSNIKA, специалист по развитию личного бренда Елена Батурина рассказала как быть, если руководитель ведет себя некорректно, и пояснила, как поставить его на место и не оказаться уволенным. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Первым делом эксперт порекомендовала принять факт того, что работа — всего лишь работа, и не стоит слишком близко принимать к сердцу возникшие неприятности в офисе. Если работа вам все же нравится, то нужно приступить к нейтрализации нападок со стороны руководителя. Для начала следует выделить все свои положительные и отрицательные стороны, а также плюсы и минусы руководителя. Делать это нужно без эмоций и непредвзято. Надо четко понимать: у вашего руководителя личная неприязнь к вам или, возможно, у него проблемы в личной жизни и он просто срывается на вас.

Далее Батурина предлагает встретиться с начальником и перечислить ему все те пункты, что вы составили ранее о себе и о нем. Главное — разговаривать в убедительной и спокойной манере и вести конструктивный диалог, добавила специалист.