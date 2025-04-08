Основатель «Библиотеки Мошкова»: Рунет превратился в важный элемент инфраструктуры

Основатель «Библиотеки Мошкова» Максим Мошков в интервью ИА НСН рассказал о развитии Рунета, отметив его превращение из платформы для специалистов в важный элемент общественной инфраструктуры, подверженный атакам мошенников и спамеров.

В последние годы предпринимаются многочисленные попытки ограничить коммуникации, зачастую не ради свободы или контроля, а из-за проблем, вызванных спамерами, использующими сеть для распространения мусора, и рекламщиками. Затем появились поисковые боты, перегружающие сайты, а сейчас новая угроза исходит от искусственного интеллекта, который создает огромные нагрузки, пояснил Мошков.

Собеседник также высказался о перспективах регулирования Интернета, выразив опасения, что стремление контролировать использование Сети станет общим трендом. По его мнению, идентификация пользователей Интернета будет интересовать не только государственные службы и конспирологические группы, но и коммерческие компании, стремящиеся расширить продажи.

Сегодня, 7 апреля, Рунету исполняется 29 лет — в этот день в 1994 году был зарегистрирован национальный домен «Ru».