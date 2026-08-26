ОСН: ручную прополку лучше проводить после дождя, когда земля влажная

Сорняки могут серьезно навредить урожаю и ухудшить внешний вид участка. Полностью избавиться от них сложно, но можно существенно сократить их количество. Для этого применяют различные методы: механическую обработку, мульчирование, агротехнические приемы и в некоторых случаях гербициды, пишет Общественная служба новостей .

Механическая обработка

Один из самых доступных способов — ручная прополка. Ее лучше проводить после дождя или полива, когда земля влажная. Важно удалять сорняки вместе с корнями, особенно многолетние. Для работы можно использовать тяпку, корнеудалитель или садовые вилы.

Рыхление и окучивание помогают уничтожать молодые всходы однолетних сорняков. Этот метод удобно применять между рядами картофеля, моркови и других культур.

Мульчирование

Мульча перекрывает сорнякам доступ к свету. Для мульчирования используют солому, сено, кору, древесную щепу, скошенную траву или картон. Также подходят черная пленка, агроволокно и геотекстиль. Черный спанбонд можно закрепить на грядке и сделать в нем отверстия для культурных растений.

Гербициды

При большой площади участка или сильном распространении многолетних сорняков могут использоваться гербициды. При этом необходимо выбирать препарат в соответствии с культурой и конкретным видом сорного растения.

Препараты сплошного действия уничтожают практически всю растительность. Их применяют на участках до посадки культур, после сбора урожая, а также на дорожках и других территориях, где растения не выращиваются.

Селективные препараты рассчитаны на определенные группы сорных растений и позволяют сохранить культурные посадки.

При работе с гербицидами необходимо соблюдать требования безопасности, указанные на упаковке.