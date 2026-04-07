ОСН: репа помогает контролировать вес благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки

Общественная Служба Новостей выяснила, почему репа заслуживает особое место в рационе современного человека. Этот древний корнеплод, долгое время остававшийся в тени картофеля и моркови, оказался настоящим кладезем витаминов и минералов.

Эксперты отмечают, что репа богата витаминами C, K и группы B, а также калием, кальцием и железом. Она способствует укреплению иммунитета, улучшает пищеварение и поддерживает здоровье кожи и волос. Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки репа помогает контролировать вес и может использоваться как альтернатива привычным гарнирам.

Лучше всего выбирать гладкие и плотные корнеплоды без повреждений. Хранить репу рекомендуется в прохладном месте или холодильнике, предварительно удалив ботву. Для сохранения максимальной пользы специалисты советуют готовить овощ на пару или запекать.

Репа — доступный, вкусный и полезный продукт, который легко разнообразит повседневное меню и укрепит здоровье всей семьи.