ОСН рассказала о негласной «дорожной азбуке» сигналов поворотниками и аварийкой

Опытные автомобилисты зачастую общаются на дороге с помощью негласных сигналов. Новичкам гораздо сложнее в них ориентироваться, так как этим правила не учат в автошколе. О так называемой «дорожной азбуке» рассказала «Общественная служба новостей».
Так, короткий световой сигнал дальним светом фар на трассе говорит о приближении к наряду сотрудников ДПС. Если подобное действие совершает машина, двигающаяся сзади, значит, вас просят уступить дорогу. На городском перекрестке мигание дальним светом свидетельствует о том, что вас пропускают.
Сигналом аварийной стояники водители благодарят или извиняются за опасный маневр. Включение поворотников за городом подсказывает ситуацию с обгоном — левый сигнал – маневр запрещен, правый поворотник разрешает выезд на встречную полосу.
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