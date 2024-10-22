ОСН рассказала о негласной «дорожной азбуке» сигналов поворотниками и аварийкой

Опытные автомобилисты зачастую общаются на дороге с помощью негласных сигналов. Новичкам гораздо сложнее в них ориентироваться, так как этим правила не учат в автошколе. О так называемой «дорожной азбуке» рассказала «Общественная служба новостей» .

Так, короткий световой сигнал дальним светом фар на трассе говорит о приближении к наряду сотрудников ДПС. Если подобное действие совершает машина, двигающаяся сзади, значит, вас просят уступить дорогу. На городском перекрестке мигание дальним светом свидетельствует о том, что вас пропускают.

Сигналом аварийной стояники водители благодарят или извиняются за опасный маневр. Включение поворотников за городом подсказывает ситуацию с обгоном — левый сигнал – маневр запрещен, правый поворотник разрешает выезд на встречную полосу.