ОСН: при выборе зимнего пуховика лучше отдавать предпочтение моделям с наибольшим содержанием пуха

В преддверии зимнего сезона актуальным вопросом становится выбор качественного пуховика. Как правильно выбрать этот предмет зимнего гардероба и чувствовать себя комфортно даже в самые суровые морозы, рассказала «Общественная служба новостей» .

Изначально пуховики наполнялись только натуральным пухом, сегодня искусственные аналоги мало в чем уступают. Прежде всего, покупателю необходимо учитывать соотношение пуха и пера. Хороший показатель — от 70:30 до 95:5. Это обеспечит тепло, легкость и компактность изделия.

Коэффициент набивки не должен быть меньше 650. Стирать пуховик желательно на деликатном режиме отдельно от других вещей, используя специальные средства. Сушку лучше осуществлять в горизонтальном положении.