ОСН: грамотный уход увеличивает срок службы автомобильного аккумулятора на два-три года

По данным экспертов, срок службы зависит от типа аккумулятора, условий эксплуатации, ухода и внешних воздействий. Простой автомобиля длительностью более двух недель приводит к глубокому разряду батареи, повреждающему внутренние компоненты. Основные методы диагностики включают визуальный осмотр, проверку напряжения, нагрузочные тесты, измерение уровня и плотности электролита, оценку работы стартера.

Грамотный уход позволяет увеличить срок службы на два-три года. Специалисты советуют регулярно проводить диагностику и соблюдать рекомендации производителя.