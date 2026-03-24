ОСН: Ефимов день отмечают 24 марта по православному календарю

Во вторник, 24 марта, православные отмечают День памяти архиепископа Евфимия II, а в народе празднуют Ефимов день. С этой датой связано множество традиций и погодных примет. О них рассказала Общественная Служба Новостей .

Считалось, что с 24 марта в березах начинает двигаться сок, поэтому семьи отправлялись в лес за целебным напитком. Прилетали зяблики и чибисы, а по поведению птиц судили о погоде. Например, если слышали кукушку, нужно было «позвенеть» деньгами — чтобы водились.

В этот день запрещалось ругаться с родными — верили, что виновник может заболеть. Нельзя было трогать котят, выбрасывать старые вещи и есть мясо птиц. Беременным не советовали давать взаймы яйца или продавать их, а девушкам — плакать в одиночестве, чтобы не «пролить слезы на всю жизнь».