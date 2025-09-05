Осенний спортивный фестиваль проведут в Хабаровске

Осенью в Хабаровске пройдет увлекательный спортивный фестиваль, объединяющий десятки активных зон отдыха и развлечений. Это событие запланировано на 6 сентября и обещает широкий спектр активностей: спортивные игры, включая футбол и баскетбол, занятия фитнесом, восточными единоборствами и современные направления вроде киберспорта, написал transsibinfo.com .

Особенностью фестиваля станет присутствие Ивана Bizex Сапрыкина, известного мастера панна-футбола из Москвы. Помимо демонстрации мастерства, он проведет обучающее занятие и подпишет автографы поклонникам. Основное действо развернется на территории стадиона и манежа академии «Искра» по адресу улица 65-летия Победы, дом 21. Вход свободный, начало запланировано на полдень.

Сам Иван отметил, что праздник организован Академией «Искра» в честь своего шестидесятилетия и служит вкладом в развитие спортивного сообщества Дальнего Востока. Здесь гости смогут попробовать себя в необычном текболе, виртуальном мире дополненной реальности, состязаниях по настольному футболу и компьютерным играм.