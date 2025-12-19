Осадки в виде дождя придут в Волгоградскую область на выходных

Прогноз погоды Волгоградской области на конец недели характеризуется переменной облачностью и осадками различной интенсивности. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru .

Так, в пятницу, 19 декабря, регион ожидают небольшие осадки в виде дождя со снегом и возможной мороси. Температура воздуха днем будет варьироваться от -1 до +4 градусов Цельсия. Ветры достигнут максимальной скорости до 11 м/с, возможны туманы и образование гололеда на дорогах.

В субботу, 20 декабря, осадков не предвидится, однако сохранятся влажные условия, обусловленные наличием тумана и гололедица на трассах. Ночные температуры опустятся до -6 градусов, дневные — поднимутся до диапазона от -4 до +1 градуса.

В воскресенье, 21 декабря, ситуация повторится: появятся небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сопровождающиеся туманами и гололедом. Максимальная скорость ветра останется прежней — до 11 м/с. Температура снизится до минимальных показателей ночи (-6 градусов).