Ortiga Development: каждый четвертый россиянин испытывает раздражение к соседям

Каждый четвертый житель многоквартирного дома в России испытывает раздражение по отношению к соседям, При этом большинство россиян (75%) отметили, что их отношения с соседями можно охарактеризовать как хорошие или нейтральные. Об этом говорят результаты опроса компании Ortiga Development и проекта Future Architects, с которыми ознакомился сайт «Газета.Ru» .

Как отметили аналитики, 40% опрошенных признались, что даже не знают имен своих соседей. Основными причинами раздражения стали шум сверху (33%), вечный ремонт (27%) и неуплата за коммунальные услуги (24%). Также проблемы создает мусор в подъездах и во дворе.

Большинство респондентов (66%) считают, что создание общественных пространств во дворе может улучшить ситуацию, 17% готовы обсуждать конфликты на совместных субботниках, а еще 17% видят решение в организации праздников и мероприятий.

По словам генерального директора Ortiga Development Станислава Куликова, благоустройство дворов со множеством функциональных зон — тренд рынка недвижимости последних лет.