Орнитолог Смирнова: птиц можно держать в неволе не более трех недель

Председатель Краснодарского отделения Русского орнитологического общества Светлана Смирнова в разговоре с «ФедералПресс» объяснила, почему птиц, освобожденных от нефтепродуктов, необходимо как можно скорее возвращать в естественную среду.

Эксперт подчеркнула, что если птица содержится в неволе более трех недель, она утрачивает навыки выживания в дикой природе. Она теряет способность добывать пищу и ведет себя неестественно в своей среде обитания из-за ослабленной мускулатуры и деградации мышечных функций.

Орнитолог акцентировала значимость возврата птиц в естественную среду, где они могут восстановить свое оперение и продолжать жить полноценной жизнью. Предлагается отпускать на волю тех птиц, которые хотя бы частично очистились от нефти и чьи внутренние органы не пострадали от ее влияния.