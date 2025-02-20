Орнитолог Пашаев призвал россиян не кормить птиц жареными и солеными продуктами

Доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Вагрид Пашаев в разговоре с Life призвал россиян не кормить пернатых жареными, солеными, копчеными и сладкими продуктами.

Как написал RT, запрещено кормить птиц просроченным или покрытым плесенью кормом, так как токсины, присутствующие в таких продуктах, могут вызвать у птиц сердечные заболевания, почечную недостаточность и нарушения пищеварения.

В зимний период рекомендуется создавать кормушки и регулярно пополнять их необжаренными семечками подсолнуха, несоленым салом, орехами и сухариками. Мелким воробьям подойдут пшено, овсянка и грецкие орехи, а голубям — ячмень, семечки подсолнуха и измельченная кукуруза. Уток лучше кормить специальными смесями из зоомагазинов либо овсом, ячменем, вареной свеклой и картофелем, отметил Пашаев.