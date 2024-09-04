Орнитолог Коблик: серые цапли активно гнездятся в Подмосковье и встречаются в столице

По его словам, птицы активно гнездятся в Подмосковье, поэтому их можно встретить и в столице.

«На водоемах птица бывает во время пролета, также на московских водоемах могут быть отдельные особи, которые не размножаются. Это свидетельство того, что с видом все в порядке», — отметил биолог.

Он также рассказал, что цапли столичного региона обычно улетают зимовать в западную Европу. Именно там есть возможность ловить рыбу в холодное время года.