Орнитолог Коблик рассказал о негативном влиянии благоустройства парков на птиц

Сегодня в московских парках обитают около сотни разных видов птиц, среди которых встречаются не только привычные горожанам голуби, вороны и воробьи, но и редкие гости. Об этом рассказал орнитолог Евгений Коблик в беседе с Общественной Службой Новостей .

Тем не менее специалист обратил внимание на определенную проблему: активность городского озеленения влияет на жизнь крылатых жителей города. Комфортные условия для прогулок горожан создают препятствия птицам, привыкшим селиться именно в густых зарослях кустарников и травяных чащах.

Эксперт пояснил, что исчезновение высоких трав и густых кустарников отрицательно сказалось на численности соловьев. Они традиционно устраивали гнезда именно там, где теперь появляются аккуратные газоны и ухоженные клумбы.