Орнитолог Коблик призвал не трогать выпавших из гнезда птенцов, если им не угрожает опасность | 360°

Общество 02 мая 2024, 12:32 Орнитолог Коблик призвал не трогать выпавших из гнезда птенцов, если им не угрожает опасность

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Весной нередко можно встретить едва оперившихся птенцов, сидящих на земле, однако их не стоит трогать, если им не угрожает опасность. Об этом радио Sputnik рассказал орнитолог Евгений Коблик.

Он объяснил, что зрячие птенцы даже с частичным оперением — это слетки. Они еще почти не умеют летать, а просто перепархивают на небольшие расстояние. Зачастую, если такой птенец сидит на земле, за ним присматривают родители и подкармливают его.

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«Родители обычно знают, где он сидит, и продолжают его выкармливать. Если пересадить птенца куда-нибудь в кусты, то родители могут его не найти, и он погибнет», — объяснил Коблик.

Он добавил, что спасать такого птенца нужно только в случае прямой угрозы. Например, если на него нападает кошка или собака.

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