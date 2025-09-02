Половине россиянок удается хорошо выспаться только в одиночестве. Почти 80% страдают из-за храпа или движений партнера во сне. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на результаты исследования ORMATEK.

Итоги опроса показали, что тревожность — одна из главных причин бессонницы. Она мешает уснуть 61% женщин и 54% мужчин. Представительницы прекрасного пола чаще испытывают проблемы с ночным отдыхом из-за беспокойства за близких: 67% против 30% у мужчин.

Также важен микроклимат: две трети женщин не могут уснуть при некомфортной температуре, тогда как среди мужчин таких 37%. Кроме того, 47% женщин указали, что спят раздельно с партнером для лучшего сна, в то время как среди мужчин показатель составил 7%.