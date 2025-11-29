Организационный комитет ТИЭФ напомнил, что заявки на форум принимаются до 1 декабря

Организационный комитет II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума предупредил о скором завершении приема заявок. Об этом сообщил NEWS.ru — стратегический партнер ТИЭФ.

Регистрация участников закончится 1 декабря. Само мероприятие пройдет 5–6 декабря в Москве на территории Дома Союзов. Встреча проводится по поручению главы Херсонской области Владимира Сальдо.

«Нам важно, чтобы предприниматели — и российские, и зарубежные — понимали: на Херсонщине и в других исторических регионах есть реальные возможности для развития», — отметил губернатор.

В этом году мероприятие включает новый формат сессии, которая предполагает выступления губернаторов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.