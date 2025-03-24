Организаторы сообщили о переносе конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде

Организаторы объявили о новых датах проведения конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило ИА «Время Н».
Основная программа пройдет со 2 по 5 июня. «ЦИПР-2025» начнет работу на день раньше запланированного: ключевые события состоятся на Нижегородской ярмарке и в молодежном центре «Высота».
Запланировано свыше 100 сессий о цифровизации ведущих отраслей экономики и международном сотрудничестве. С 5 по 6 июня пройдет глобальный цифровой форум, с 5 по 8 июня — «Тех-Френдли Викенд», а на 2 июня назначена премия CIPR Digital.
В дни конференции и позже в разных точках города будут организованы развлекательные и партнерские мероприятия.
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