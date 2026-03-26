Организатор свадеб Лейбман отметила, что торжество в будний день поможет молодоженам сэкономить до 30%

Весной начинается свадебный сезон, и многие пары выбирают это время для организации торжества. Однако цены на свадебные услуги и товары постоянно растут. Генеральный директор свадебного агентства, организатор свадеб Евгения Лейбман рассказала в беседе с радио Sputnik о том, как изменились цены и как можно сэкономить на свадьбе.

«Цены повысились на все: и цветы, и продукты, и доставки, и транспорт, и рабочая сила», — сообщила эксперт.

Также увеличились гонорары подрядчиков, фотографов, видеографов и других специалистов. Чтобы сократить расходы, можно выбрать для свадьбы будний день. По словам Лейбман, это позволит сэкономить около 30% от стоимости банкета. Кроме того, можно провести свадьбу вне сезона, например, в октябре или ноябре.

Организатор свадеб также рекомендует контролировать количество гостей, так как каждый гость обходится молодоженам в Москве от семи тысяч рублей на банкете. Можно сэкономить на декоре, используя сезонные цветы и украшая только те зоны, которые часто попадают в кадр. Также можно заранее приобрести алкоголь, а свадебные наряды взять в аренду или купить не из новой коллекции.