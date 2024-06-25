Опроса «АльфаСтрахования»: 18% российских мужчин готовы уйти в декрет вместо жены

Аналитики «АльфаСтрахования» в результате исследования выяснили, что 18% российских мужчин готовы уйти в декрет вместо жены. Об этом написал RT .

Опрос показал, что в 94% случаев с детьми сидят мамы, причем 82% мужчин уверены, что грудной ребенок и должен находиться с женщиной. Еще 3% участников опроса рассказали, что за их детьми следят бабушки.

Около 22% мужчин отметили, что если они захотят оформить декрет, то на работе могут возникнуть проблемы.

В исследовании поучаствовали более 1,1 тысячи респондентов из разных регионов России.