Опрос «X5 Клуба»: 55% россиян готовят дома каждый день

В Сети представлено множество советов по упрощению готовки и организации пространства на кухне, и новые методы постепенно заменяют старые. Эксперты программы лояльности «X5 Клуба», которая действует в «Пятерочке» и «Перекрестке», поделились с Life.ru результатами исследования о том, какие кухонные привычки все еще в ходу, а какие канули в лету.

Результаты опроса показали, что использование «хрущевского холодильника» осталось в прошлом. Кроме того, устаревшей назвали установку, согласно которой только женщины должны готовить.

По данным аналитиков, практически все россияне (98%) готовят дома: 55% делают это каждый день, а 35% — несколько раз в неделю. Большинство респондентов (55%) применяют современные советы по организации кухни, но 45% по-прежнему предпочитают проверенные временем методы. Основные причины отказа от нововведений — нехватка знаний (25%), времени (22%) и недоверие к новым подходам (20%).

Среди популярных привычек для оптимизации кухонного хозяйства — использование карт лояльности в магазинах (81%), заморозка продуктов (72%), применение электрических приборов (71%) и составление списков покупок (63%). Еще 45% россиян делают заготовки — соленья и варенья.