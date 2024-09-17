Опрос «X5 Клуба»: 49% россиян скучают по чувству простого детского счастья

Более половины россиян признались, что испытывают тоску по студенческим и школьным годам. Так, 49% соотечественников скучают по чувству простого детского счастья, передает «Сноб» со ссылкой на опрос «X5 Клуба».
Около 43% опрошенных хотели бы вернуться в школьные и студенческие годы из-за друзей, еще 39% — ради внеклассного досуга. Кроме того, многие студенческие и школьные ситуации навсегда отпечатались в памяти респондентов.
Так, 38% россиян на всю жизнь запомнилась злая и вечно недовольная уборщица, а 55% — картофельное пюре с котлетой в столовых.
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