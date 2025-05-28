Опрос «Выберу.ру»: 49% россиян пытались заработать «легкие деньги»

Согласно результатам опроса, проведенного маркетплейсом «Выберу.ру», почти половина — 49% — россиян пытались заработать «легкие деньги». Из них 32% делают это на постоянной основе, а 68% — время от времени. Еще 35% опрошенных не пробовали, но интересовались возможностью быстрого заработка, а 16% заявили, что такие форматы заработка их не привлекают, написала «Газета.Ru» .

Криптовалютные инвестиции оказались самым популярным способом получения дополнительного дохода — их выбрали 24% респондентов. 19% опрошенным нравится участвовать в реферальных и партнерских программах, 17% — продавать товары через маркетплейсы, 14% зарабатывают на продаже внутриигровых предметов (скинов). 10% опрошенных используют кешбэк-сервисы и бонусные предложения, 8% — перепродажу товаров «из рук в руки», 5% — арбитраж трафика. Ставки на спорт и онлайн-казино делают 3% респондентов.

Респонденты выделили основные трудности при попытке заработать «легкие деньги»: отсутствие стабильного дохода (31%), высокий уровень риска (24%) и необходимость постоянного обучения и адаптации (18%). 15% участников опроса отметили проблемы с поиском надежных платформ и партнеров, а 12% — сложности с правовой и налоговой стороной вопроса.

Всего в опросе приняли участие три тысячи россиян.