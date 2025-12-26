Опрос ВЦИОМ: россияне планируют потратить на новогодний стол около 13 тысяч рублей

В среднем россияне планируют потратить около 60 тысяч рублей на празднование Нового года. По данным РИА «Новости» , которые ссылаются на результаты опроса ВЦИОМ, из этой суммы примерно 13 тысяч рублей уйдет на новогодний стол.

Согласно результатам исследования, в копилке праздничных расходов 21 тысяча 635 рублей отведена на подарки родным и близким, а также 24 тысячи 242 рубля — на елки для детей, поездки, посещение театров и ресторанов. Годом ранее участники опроса заявляли, что планировали потратить 62 тысячи 655 рублей на праздники. Для сравнения: пять лет назад, в 2020 году, средняя сумма на эти же цели составляла 13 тысяч 245 рублей, написал сайт телеканала «Звезда».

Кроме того, стало известно, как россияне планируют провести новогодние каникулы. Почти четверть опрошенных (24%) собираются ходить в гости. По 19% россиян заявили, что будут работать и проводить время на природе. Еще 17% респондентов хотят кататься на коньках, лыжах и санках, а 15% — посещать театры, концерты, кино.