Опрос ВЦИОМ показал, что только 22% россиян играют в видеоигры
Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) во время опроса выяснили, что только 22% россиян играют в видеоигры. Об этом написал сайт kp.ru.
Еще 21% опрошенных признались, что играли в компьютерные игры раньше. Только за последние пять лет доля геймеров сократилась на 12%.
В опросе также указывается, что 57% респондентов никогда не играли в видеоигры.
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