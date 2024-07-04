Опрос ВЦИОМ показал, что только 22% россиян играют в видеоигры

Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) во время опроса выяснили, что только 22% россиян играют в видеоигры. Об этом написал сайт kp.ru .

Еще 21% опрошенных признались, что играли в компьютерные игры раньше. Только за последние пять лет доля геймеров сократилась на 12%.

В опросе также указывается, что 57% респондентов никогда не играли в видеоигры.