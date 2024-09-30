Опрос центра «Профессии будущего»: в детстве 24% москвичей мечтали о профессии врача

В детстве 24% жителей Москвы мечтали о профессии врача, еще 22% респондентов хотели в будущем работать учителями. Об этом говорится в опросе, проведенном аналитиками центра «Профессии будущего», написал RT.
Около 18% опрошенных рассказали, что хотели быть актерами, а 14% выбрали бы профессию художника. Еще 9% респондентов проголосовали за профессию полицейского, а 8% — за космонавта.
По словам карьерного эксперта центра «Профессии будущего» Алены Чукиной, сейчас самыми перспективными направлениями для карьерного роста являются промышленность, сфера услуг, торговая, транспортная отрасль и IT.
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