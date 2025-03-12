Опрос: треть россиян следуют дресс-коду на рабочем месте

Многие россияне вынуждены соблюдать определенные правила во время трудовой деятельности. Так, треть опрошенных россиян не едят на рабочем месте из-за ограничений со стороны нанимателя, сообщила радиостанция « Говорит Москва » со ссылкой на исследования сервиса «Работа.ru».

Аналитики также отметили, что более трети респондентов следуют дресс-коду. Каждый четвертый рассказал о четкой регламентации использования личных телефонов. Курение под запретом для 27% участников, чаще всего это работники из сферы строительства.

Почти каждый пятый пожаловался на ограничения в социальных сетях и запрет хранения личных вещей на столе. К корпоративным требованиям чуть больше трети опрошенных относятся нейтрально, а каждый пятый — позитивно.