Опрос Talantix: 13% россиян допускают общение с работодателем на «ты»

Каждый седьмой россиянин (13%) допускает обращение на «ты» к работодателю, если это соответствует корпоративному стилю. С результатами опроса CRM-системы для рекрутинга Talantix ознакомился сайт «Газета.Ru» .

По данным аналитиков, около 69% опрошенных считают «вы» корректной формой общения между соискателем и работодателем. Для 13% форма обращения не имеет значения. Только 5% связывают выбор обращения с разницей в возрасте.

Опрос также показал различия в предпочтениях по полу и возрасту. Среди женщин 75% предпочитают обращение на «вы», в то время как среди мужчин этот показатель составляет 62%. С возрастом растет доля тех, кто выбирает уважительное обращение.

Региональные различия также заметны: жители Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов чаще настаивают на «вы». В Москве и Санкт-Петербурге больше лояльны к неформальному общению на «ты».