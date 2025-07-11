Опрос SuperJob показал, что почти 80% петербуржцев следят за своими финансами

Исследование, проведенное службой SuperJob, дало интересные результаты о том, как жители Санкт-Петербурга управляют своими финансами. Оказалось, что большинство горожан — около 79% — отслеживают динамику своих доходов и расходов, причем каждый пятый ведет детализированный учет, написала gazeta.spb.ru .

Планирование финансов практикует подавляющее большинство — около 80% опрошенных. Однако сроки планирования различаются: большинство составляет бюджет на короткий срок — до шести месяцев, меньшая часть планирует финансы на более длительный период — от полугода до года, и лишь небольшая доля респондентов придерживаются долгосрочных планов.

Интересно, что средний срок, в течение которого петербуржцы могут существовать без постоянного дохода, составляет немногим более четырех месяцев. При этом треть городских жителей не располагает никакими сбережениями, а у 13% накопления столь малы, что хватит их только на один месяц. Лишь 6% респондентов обладают средствами, достаточными для поддержания привычного уровня жизни более года.