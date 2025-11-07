Опрос SuperJob: 63% нижегородцев не испытывают каких-либо страхов, связанных с работой

Жители Нижнего Новгорода рассказали, чего они опасаются в профессиональной сфере. Сервис SuperJob провел опрос среди экономически активного населения Нижнего Новгорода и выяснил, что 63% опрошенных не испытывают каких-либо страхов, связанных с работой. Об этом написало ИА «Время Н» .

Тем не менее, каждый третий все же имеет определенные опасения. Наиболее распространенным из них является риск увольнения или потери работы (12% опрошенных). Также нижегородцев пугает страх недооцененности и маленькой зарплаты (8%), а еще — закрытия или банкротства предприятия (5%).

Мужчины чаще заявляют об отсутствии каких-либо фобий (66% против 60% среди женщин). При этом женщин сильнее беспокоит недооцененность и маленькая зарплата (11% против 5% мужчин), вероятность не справиться с обязанностями (3% против 1%) и перспектива остаться на своей работе надолго (3% против 2%). Мужчины же немного чаще упоминают риск невыплаты заработка (4% против 1% женщин) и увеличения нагрузки (2%, а среди женщин менее 1%).