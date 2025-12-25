Опрос «SuperJob»: 36% россиян отметили, что им никогда не дарили плохих подарков
Эксперты сервиса по подбору вакансий «SuperJob» поделились результатами опроса, выявившего самые непопулярные подарки среди россиян. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24».
Первое место с 11% голосов занимают одежда и аксессуары: носки, сумки, свитера и галстуки, выбранные без учета вкусов получателя. Косметика и средства гигиены набрали 10% голосов и расположились на втором месте. Третье место с 6% досталось абстрактным понятиям, таким как одиночество или плохие новости.
Еще 3% опрошенных считают неудачными подарками кухонную утварь и сувениры. Книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости набрали по 2% голосов. Среди прочих упоминались полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея.
Отсутствие подарка хуже самого неудачного презента только для 19% респондентов. При этом 36% опрошенных отметили, что им никогда не дарили плохих подарков.
Мужчины чаще всего выражают недовольство при получении одежды, книг и алкоголя. Женщины предпочитают не видеть в подарках дешевую косметику и парфюмерию, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки.