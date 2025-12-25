Опрос «SuperJob»: 36% россиян отметили, что им никогда не дарили плохих подарков

Эксперты сервиса по подбору вакансий «SuperJob» поделились результатами опроса, выявившего самые непопулярные подарки среди россиян. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» .

Первое место с 11% голосов занимают одежда и аксессуары: носки, сумки, свитера и галстуки, выбранные без учета вкусов получателя. Косметика и средства гигиены набрали 10% голосов и расположились на втором месте. Третье место с 6% досталось абстрактным понятиям, таким как одиночество или плохие новости.

Еще 3% опрошенных считают неудачными подарками кухонную утварь и сувениры. Книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости набрали по 2% голосов. Среди прочих упоминались полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея.

Отсутствие подарка хуже самого неудачного презента только для 19% респондентов. При этом 36% опрошенных отметили, что им никогда не дарили плохих подарков.

Мужчины чаще всего выражают недовольство при получении одежды, книг и алкоголя. Женщины предпочитают не видеть в подарках дешевую косметику и парфюмерию, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки.