Опрос SuperJob: 23% руководителей назвали брюнеток более эффективными сотрудницами

Более 23% руководителей компаний признались, что считают женщин-брюнеток сотрудницами с наиболее высокой продуктивностью. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

При этом 12% начальников убеждены в работоспособности блондинок, а 8% — сочли лучшими работницами рыжих женщин. Каждый второй руководитель затруднился дать однозначную оценку.

При этом среди начальниц в компаниях преобладают женщины с темными волосами. Об этом сообщили 41% опрошенных.

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