Опрос Superjob: 15% родителей планируют совместить свой отпуск с каникулами в школе
Аналитики сервиса по поиску работы Superjob выяснили, что 15% родителей школьников планируют совместить свой отпуск с осенними каникулами детей. Об этом сообщил RT.
Так, 17% родителей учеников начальной школы планируют брать отпуск во время каникул, 12% из опрошенных — это родители учащихся среднего звена и лишь 4% — родители учащихся 10-11 классов.
В оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск планируют пойти каждая пятая мама (19%) и каждый восьмой отец (12%).
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