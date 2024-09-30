Опрос Superjob: 15% родителей планируют совместить свой отпуск с каникулами в школе

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob выяснили, что 15% родителей школьников планируют совместить свой отпуск с осенними каникулами детей. Об этом сообщил RT .

Так, 17% родителей учеников начальной школы планируют брать отпуск во время каникул, 12% из опрошенных — это родители учащихся среднего звена и лишь 4% — родители учащихся 10-11 классов.

В оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск планируют пойти каждая пятая мама (19%) и каждый восьмой отец (12%).