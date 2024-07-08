Опрос «Синергии» показал, что 87% россиян готовы пройти интервью с искусственным интеллектом

Более 85% россиян во время опроса рассказали, что ради получения желаемой должности готовы пройти интервью с искусственным интеллектом. Такие данные опубликовал аналитический центр Университета «Синергия», написала «Москва 24».

Так, 46% опрошенных положительно относятся к применению искусственного интеллекта в процессе приема кандидатов на работу, еще 32% респондентов смотрят на это нейтрально, а 22% не готовы общаться с роботом.

Отмечая плюсы интервью с ИИ, 30% россиян выделили способность робота непредвзято относиться к любому кандидату, говорится в исследовании.

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