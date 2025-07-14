Опрос сервиса «Работа.ру»: 60% россиян признались в любви к своей работе

Согласно опросу сервиса «Работа.ру», 60% россиян признались в любви к своей работе. Важнейший фактор, способствующий такому отношению, — возможность балансировать между работой и личной жизнью (58%), написала «Газета.Ru» .

Почти половина участников опроса (48%) выразила удовлетворение своими руководителями и коллективом. Уровень заработной платы устроил 44%, интересность задач — 43%. Отсутствие бюрократии высоко оценили 32%, гибкий график — 30%, а возможность удаленной работы — 22%. Комфорт офиса важен для 22%, возможности профессионального роста — для 21%.

При этом низкая зарплата остается главной причиной недовольства (45%). Отсутствие карьерного (28%) и профессионального (24%) роста также вызывают обеспокоенность. Неинтересные задачи и избыточная бюрократия беспокоят 23%.