Опрос сервиса «Пакет»: 76% россиян едят борщ как минимум раз в месяц

Сегодня, 10 ноября, отмечается День борща. По данным сервиса «Пакет» от X5, для многих россиян это блюдо — не просто еда, а важная часть культурного кода. Для 40% опрошенных борщ стал воплощением тепла и заботы, а для каждого пятого — вкусом детства и семейных воспоминаний. Еще 23% назвали его любимым блюдом, написал Life.ru .

Оказалось, что большинство россиян (76%) едят борщ как минимум раз в месяц, а 22% — еженедельно. При этом 89% умеют его готовить, причем 47% считают себя профессионалами в этом деле.

Большинство (53%) готовит борщ по старинному семейному рецепту, а 37% комбинируют традиции с современными советами из интернета.

Что касается дополнений к борщу, то здесь лидирует сметана — ее используют 82% опрошенных. Также популярны свежая зелень (50%), ломтик черного хлеба с горчицей или хреном (49%) и сало (42%). Каждый третий (34%) не представляет себе борщ без пампушек с чесноком. При этом 10% респондентов признались, что предпочитают сочетать борщ с крепкими напитками.

Подавляющее большинство (71%) уверены, что домашний борщ не имеет достойной альтернативы в магазине.