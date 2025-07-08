Опрос сервиса «Мамба»: 55% женщин и 47% мужчин считают открытые браки неприемлемыми

В честь Дня семьи, любви и верности россияне поделились своим мнением об открытых браках. По данным опроса дейтинг-сервиса «Мамба», которые есть в распоряжении Life.ru , 55% женщин и 47% мужчин все еще считают такие отношения неприемлемыми.

Опрос показал, что 41% мужчин полагает, что открытые отношения не работают. При этом 29% реагируют резко: «Ужас, даже мысли не приемлю». Почти каждый пятый мужчина (19%) проявляет чисто теоретический интерес, а 11% даже симпатизирует этой идее.

Женщины оказались более скептически настроенными: 51% назвали идею ужасной, а 36% просто не верят в ее работоспособность. Любопытство испытывают 11%, и только 2% могли бы проникнуться этой идеей.

Предложение об открытом браке от партнера может стать точкой невозврата для многих. Среди мужчин 47% завершили бы отношения сразу. 20% уверены, что в такой ситуации они будут шокированы, но смогут выслушать партнершу, а 10% решили бы, что это шутка. Лишь 8% согласились бы на такой эксперимент, и еще 15 % — только на своих условиях.