Опрос сайта KP.RU: большинство россиян контролируют соцсети своих детей

По данным опроса сайта KP.RU , 84% россиян знают, когда их дети начали пользоваться социальными сетями. Они также отметили, что следят за активностью своих детей в интернете.

Авторы инициативы из Общественной палаты России предложили допускать к социальным сетям только с 16 лет, считая, что дети младше этого возраста слишком уязвимы и могут стать жертвами обмана или буллинга.

«Как только мой ребенок начал регистрироваться в соцсетях, я регистрировалась там же, добавляла в друзья и смотрела, чем он интересуется. По крайней мере, от меня ничего не скрывалось, мы обсуждали все как друзья», — поделилась опытом участница опроса.

Однако 11% опрошенных признались, что не знают, когда их дети завели социальные сети, и не очень внимательно следят за их деятельностью в интернете. Некоторые из них отметили, что их дети просто не делятся с ними этой информацией.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 2,8 тысячи человек.